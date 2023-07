Direct Tour de France 2023 : Laurent Pichon et Neilson Powless échappés avec plus de deux minutes d'avance sur le peloton... Suivez la troisième étape

La Grande Boucle quitte le Pays basque espagnol pour revenir en France et se diriger vers Bayonne, terme de la troisième étape, lundi.

Les sprinteurs vont avoir l'occasion de s'exprimer. Après deux premières étapes corsées dans le Pays basque espagnol, marquées par le numéro des jumeaux Yates et le premier succès français, signé Victor Lafay (Cofidis), les routes du Tour de France quittent l'Espagne. Départ, lundi 3 juillet, d' Amorebieta-Etxano et direction Bayonne. Sur le premier parcours plat de la 110e édition de la Grande Boucle, long de 193,5 kilomètres, quatre difficultés de troisième et quatrième catégories sont au programme, tout comme un sprint intermédiaire entre la côte de Milloi (2,2 km à 5% de moyenne) et le et col d'Itziar (5,1 km à 4%).

L'arrivée à Bayonne, sur un faux plat descendant, est propice à une explication entre les meilleurs sprinteurs du peloton. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), Wout van Aert (Jumbo-Visma), Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step) ou encore Mark Cavendish (Astana Qazaqstan) sont attendus. Entre autres.