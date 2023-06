Tour de France 2023 : Guillaume Martin et Bryan Coquard leaders de l'équipe Cofidis

La formation nordiste a annoncé, vendredi, ses cinq premiers coureurs pour le Tour de France, et misera sur Guillaume Martin pour le classement général.

Le Tour de France s'élancera dans deux semaines de Bilbao, au Pays Basque, et les premières compositions d'équipes se dévoilent. Après la Groupama-FDJ, qui a annoncé la présence de Thibaut Pinot, c'est au tour de Cofidis de dévoiler ses cinq premiers coureurs, vendredi 16 juin. Comme en 2022, la formation dirigée par Cédric Vasseur misera sur Guillaume Martin pour le classement général.

Le grimpeur de 30 ans, récent 6e et premier Français du Critérium du Dauphiné, avait dû abandonner l'édition précédente au matin de la 9e étape pour un test positif au Covid-19. Très en forme sur les routes du Dauphiné, il visera un deuxième top 10 pour sa septième participation, après une huitième place en 2021. "Mon état de forme est bon et ça me permet d’aborder ce Tour dans les meilleures dispositions. Mon ambition, ce sera de viser la plus belle place possible au classement général, ce que j’ai pu démontrer lors du Critérium du Dauphiné. Il y aura des difficultés tout au long du parcours, dès les premières étapes notamment, donc il faudra réussir à tenir sur la durée", a indiqué le Parisien dans le communiqué de l'équipe. Il aura, pour l'accompagner, l'expérimenté Basque Ion Izagirre (34 ans), qui verra le Tour partir tout proche de chez lui.

A ses côtés, l'équipe nordiste a choisi le sprinteur Bryan Coquard et Axel Zingle pour disputer les arrivées rapides. Le premier va retrouver le Tour de France, lui qui en avait été privé avant même le départ à Copenhague en 2022 pour un test positif au Covid-19. Le deuxième va, lui, découvrir la Grande Boucle à 24 ans, et son profil polyvalent pourrait lui ouvrir la voie à une victoire d'étape en échappée ou lors d'arrivées en bosse.

Ces quatre coureurs seront accompagnés du Breton Alexis Renard, dont ce sera également le baptême sur le Tour. "Bryan a une revanche à prendre sur le Tour et il sera un atout majeur dans les arrivées au sprint. Axel apprend et grandit très vite, et il est désormais prêt pour découvrir la plus prestigieuse course cycliste au monde. Enfin, Alexis a un potentiel formidable, et à 24 ans il est temps pour lui aussi de faire ses débuts sur la Grande Boucle", a complété le manageur, Cédric Vasseur.