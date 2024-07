Direct Tour de France 2024 : une explication entre favoris pour la première dans les Pyrénées ? Suivez la 14e étape

Un non-partant ce samedi au départ de Pau et pas des moindres : vainqueur à l'Alpe d'Huez en 2022, le Britannique Tom Pidcock (Ineos-Grenadiers) "présente des symptômes de Covid-19" et quitte donc le Tour pour se rétablir d'ici aux JO. Il doit s'aligner en VTT et sur route. Le Canadien Guillaume Boivin (Israel-Premier Tech) abandonne également.