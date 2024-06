Direct Tour de France 2024 : l'échappée d'une dizaine de coureurs avec le maillot à pois et trois Français prend le large... Suivez la 2e étape

Au lendemain de la première étape très accidentée entre Florence et Rimini, le peloton du Tour de France poursuit son parcours en Italie, toujours sur un tracé très vallonné entre Cesenatico et Bologne, long de 199,2 km, dimanche 30 juin. Cette fois, aucun col de 2e catégorie, mais cinq de 3e catégorie et un de 4e. Les derniers kilomètres seront notamment plus corsés avec la côte de San Luca (1.9 km à 10,6%), qui sera franchie deux fois par les coureurs.

Dans cette étape piège, les puncheurs comme Wout van Aert ou Mathieu van der Poel seront à surveiller pour la victoire finale. Attention également aux favoris Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, qui pourraient profiter des pourcentages élevés de la côte de San Luca pour se démarquer. Pour Romain Bardet, l'objectif sera de défendre son maillot jaune qu'il endossera pour la première fois sur le Tour de France.