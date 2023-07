Direct Tour de France 2023 : un chrono de 22,4 km comme nouveau théâtre du combat Vingegaard-Pogacar... Suivez la 16e étape

Au lendemain de la dernière journée de repos, les coureurs ont un chrono au programme, mardi.

C'est le premier jour de la dernière semaine. Un pas vers les Champs-Elysées qui peut se révéler décisif, mardi 18 juillet, avec un contre-la-montre de 22,4 km entre Passy et Combloux (en direct sur France 3 et france.tv dès 13h). Un exercice où chaque détail compte. Avec seulement 10 secondes d'écart entre Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) et Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), le suspense est total pour la victoire finale.

Les premiers kilomètres de la journée donneront immédiatement le ton avec la côte de la Cascade de cœur, non répertoriée au classement de la montagne, mais qui offrira un premier raidard sélectif. Après une dizaine de kilomètres en descente ou sur le plat entre les deux intermédiaires, cette 16e étape empruntera la côte de Domancy, déjà empruntée en 2016 (déjà sur un chrono remporté par le maillot jaune Chris Froome) et 2021 par la Grande Boucle. Mais cette fois, Domancy servira de juge de paix, dans un final infernal : 2,5 kilomètres à 9,4 % puis une arrivée vers Combloux de deux kilomètres à plus de 5 %.

Suivez l'étape en direct