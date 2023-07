Direct Tour de France 2023 : le Français Romain Bardet abandonne la course lors de la 14e étape après une violente chute entre Annemasse et Morzine

L'hécatombe se poursuit. Le Français Romain Bardet abandonne le Tour de France après une violente chute, samedi 15 juillet, lors de la 14e étape entre Annemasse et Morzine-Les Portes du Soleil. Peu avant, l'étape a été neutralisée pendant vingt-cinq minutes en raison d'une grosse chute d'une partie du peloton au début de la course. Interrompue vers 13h30, elle a repris vers 13h55. Le septième du classement général, Louis Meintjes (Intermarché-Circus-Wanty), a abandonné, comme Antonio Pedrero (Movistar). Suivez l'étape en direct sur franceinfo, et également devant France 2 et France 3.

Beaucoup de pentes dans l'étape du jour. Plus tard, les coureurs vont devoir affronter 4 200 m de dénivelé cumulé. Trois cols de première catégorie en guise de plat de résistance. Puis un col hors catégorie en guise de dessert. C'est peu dire que pour les cyclistes moins aguerris à la montagne, ces 152 km vers les Portes du soleil auront plutôt un goût de Portes de l'enfer avec une indigestion de pentes à la clé.

Une étape, mais deux courses. Vu la série de difficultés proposées, une échappée va probablement chercher à prendre le large dès les premiers obstacles pour se disputer la victoire finale. Ce n'est sans doute que vers la fin, avant le col de la Ramaz, que les favoris vont s'expliquer pour essayer de faire bouger les lignes au classement général. Le duo Pogacar-Vingegaard, à qui les deux premières places semblent promises, devrait même attendre les dernières rampes de l'ascension du col de Joux Plane, la principale difficulté du jour, située juste avant l'arrivée.

Les Français encore dans le dur. Depuis le formidable coup de pétard de Victor Lafay lors de la 2e étape, les Tricolores collectionnent les accessits sans lever les bras (Pierre Latour 2e au puy de Dôme, Mathieu Burgaudeau dauphin à Belleville-en-Beaujolais...). En 2022, lors d'une cuvée considérée comme moyenne pour le cyclisme hexagonal, l'édition s'était soldée par une seule victoire d'étape française et une 4e place au général pour David Gaudu.

Enfin la haute montagne pour faire bouger le général ? Jusqu'à présent, les étapes de moyenne montagne avec beaucoup de petits cols ont proposé plus de spectacle que celles cochées par les spécialistes dans le calendrier. Mais cela tenait aussi à leur parcours, avec les difficultés concentrées dans le dernier tiers de course. Cette fois, l'étape est accidentée de bout en bout, ce qui pourrait offrir un schéma de course débridé.