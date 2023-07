Direct Tour de France 2023 : Julian Alaphilippe tente sa chance mais l'échappée peine à se former... Suivez la 8e étape

La route entre Libourne et Limoges (201 km) offre plus d'incertitude que le tracé très plat de la veille.

Jasper Philipsen n'attend déjà que ça. Auteur d'un premier doublé sur les 3e et 4e étapes, le sprinteur d'Alpecin-Deceuninck espère rééditer la performance, samedi 8 juillet, après avoir levé les bras de nouveau vendredi à Bordeaux. Le Belge fait figure de favori entre Libourne et Limoges, lors de cette nouvelle étape de transition, entre les Pyrénées et le Massif Central. Mais, contrairement à la veille, le tracé n'est pas réservé qu'aux purs finisseurs, et pourrait offrir des surprises.

Deux côtes de 4e catégorie sont répertoriées dans les vingt derniers kilomètres et pourraient contrarier les sprinteurs trop justes pour passer les bosses. Elles pourraient aussi convenir à une échappée de costauds, si le peloton venait à trop laisser filer. Les puncheurs à la bonne pointe de vitesse comme Mathieu van der Poel et Wout van Aert, jusque-là privés de victoire, pourraient avoir carte blanche sur les routes limousines. Suivez l'étape du jour.