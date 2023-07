Direct Tour de France 2023 : enfin la grande explication entre Pogacar et Vingegaard ? Suivez la 15e étape dans les Alpes

Cinq cols, dont trois de première catégorie, et des passages à 17% dans la montée finale. Les organisateurs du Tour de France ont concocté un parcours particulièrement relevé pour les coureurs dans les Alpes, entre Les Gets et Saint-Gervais, au pied du Mont-Blanc. Cette 15e étape de la Grande Boucle, dimanche 16 juillet, représente surtout une nouvelle opportunité pour Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar, toujours au coude à coude, de tenter de faire la différence en tête de la course. Suivez et commentez la course sur franceinfo.

Deux coureurs seuls au monde. Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard sont sur une autre planète depuis le début de la Grande Boucle, bien aidés par leurs équipes. Les autres prétendants au classement général sont relégués aux oubliettes (le 3e, Carlos Rodriguez, pointe à plus de 4 minutes, David Gaudu, 10e, à 13 minutes). Le schéma de course sur les étapes attendues est presque toujours le même : les deux rouleaux compresseurs se mettent en place, l'écrémage se fait par l'arrière et les deux costauds se battent à coups de secondes. Pour le moment, avantage au Danois, mais avec 10 secondes d'avance seulement.

Les coureurs français dans le dur. Romain Bardet a abandonné, David Gaudu s'accroche à un top 10 sans espoir de podium, Guillaume Martin et surtout Thibaut Pinot sont passés par la fenêtre, le bilan des Tricolores à l'issue de deux semaines de course n'est pas brillant. Reste la victoire de Victor Lafay au Pays basque, lors de la 2e étape. Un deuxième Tricolore qui lèverait les bras à Saint-Gervais serait du meilleur effet.