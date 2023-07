L'Allemande Ricarda Bauernfeind est devenue, jeudi, la plus jeune vainqueure d'étape du Tour de France femmes, depuis sa création l'année dernière, à 23 ans.

Plutôt que de lever les bras en passant la ligne d'arrivée en tête à Albi, jeudi 27 juillet, Ricarda Bauernfeind a mis la main sur la bouche, peinant à réaliser l'exploit accompli. Sur une étape promise aux sprinteuses, la jeune grimpeuse de la Canyon//Sram a surpris le peloton en résistant à son retour, après un raid solitaire de 35 kilomètres.

Sur une étape longue de 126,5 kilomètres, avec deux côtes de troisième catégorie et une de quatrième catégorie, les sprinteuses semblaient pouvoir se battre pour la victoire, mais Lorena Wiebes (SD Worx) a abandonné avant le départ, malade, et Marianne Vos (Jumbo Visma) ou Elisa Balsamo (Lidl-Trek) ont été piégées dans un deuxième groupe. Dans le groupe maillot jaune, Lotte Kopecky était la plus rapide sur le papier et la SD Worx a tenté de chasser Ricarda Bauernfeind pour l'amener vers la victoire, sans succès. L'Allemande a apporté une première victoire à la Canyon//Sram sur le Tour de France femmes.