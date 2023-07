L'Allemande Liane Lippert (Movistar) s'est imposée au sprint à Mauriac, lundi.

Étape pluvieuse, étape malheureuse. La 2e étape du Tour de France femmes 2023 entre Clermont-Ferrand et Mauriac a été marquée par une cascade de chutes, provoquées par la pluie qui a détrempé la chaussée en fin de course. Accidentée, cette étape était annoncée comme spectaculaire et ouverte aux baroudeuses, mais il n'en a finalement rien été. Après un début de journée assez calme, c'est un peloton de favorites qui s'est formé au gré des chutes dans le final.

Dans l'ultime ascension, en dehors de Mavi Garcia (Liv Racing TeqFind), toutes les cadors étaient au coude-à-coude, y compris les Françaises Evita Muzic (FDJ-Suez) et Juliette Labous (Team DSM). Mais l'armada SD Worx a fait le tri, en tuant dans l'œuf les attaques, toutes reprises par Marlen Reusser. Dans les derniers mètres, la Suissesse a ralenti soudainement pour créer une cassure, favorable à sa coéquipière et maillot jaune Lotte Kopecky. Mais la Belge s'est fait surprendre par Liane Lippert (Movistar), plus fraîche.