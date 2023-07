Au terme d'une journée très calme, la championne de Belgique s'est imposée pour la première fois sur le Tour de France, dimanche.

Difficile de dire que cette première étape du Tour de France féminin 2023 a déchaîné les foules, dimanche 23 juillet. Sur un tracé en boucle autour de Clermont-Ferrand, ville départ et ville d'arrivée, long de 123,8 km, le peloton a contrôlé la course dans les grandes largeurs, empêchant toute tentative d'échappée. Si Typhaine Laurance, Amandine Fouquenet et Marta Lach ont essayé de s'envoler, leurs efforts ont vite été réduits à néant.

Il a donc fallu attendre la seule et unique difficulté de la journée pour voir la course s'animer vraiment. Après une accélération collective de la Team SD Worx-Protime, c'est Lotte Kopecky qui a piégé tout le monde en plaçant une attaque tranchante. Personne ne l'a revue, et la Belge et a glané son 10e succès de la saison, après notamment, le Tour des Flandres en avril.