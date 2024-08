Au terme d'une étape express de 69,7 km, la Néerlandaise Charlotte Kool a de nouveau dominé un sprint massif, avant le contre-la-montre très court de mardi après-midi.

Une explication au sprint pour éclairer cette deuxième étape. Sur un tracé court (67,9 km) et très roulant entre Dordrecht et Rotterdam (Pays-Bas), la Néerlandaise Charlotte Kool s'est imposée sur la ligne, mardi 13 août. Elle a devancé ses compatriotes Lorena Wiebes (SD Worx-Protime) et Marianne Vos (Visma-Lease a Bike), qui sont venues compléter un podium 100% néerlandais.

Sur un tracé dénué de toute difficulté, la Belge Audrey De Keersmaeker a offert au public la première (et seule) animation de la journée, en tentant de s'échapper en solitaire à un peu moins de 40 km de l'arrivée. Reprise à 10 km de la ligne, la coureuse de la formation Lotto-Dstny n'a jamais réussi à creuser un écart de plus de 30 secondes avec le peloton. Comme lundi, cette deuxième étape a été ponctuée de nombreuses chutes, la première étant survenue dès le troisième kilomètre de course. Mardi après-midi, la troisième étape se déroulera sous forme d'un contre-la-montre de 6,3 km.