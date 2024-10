Tour de France femmes : un Grand Départ de Bretagne, neuf étapes et une conclusion dans les Alpes... Découvrez le parcours de l'édition 2025

Un Tour de France femmes à 100% sur le sol français, de la Bretagne aux Alpes. Voilà le menu de l'édition 2025, dévoilé par Amaury Sport organisation (ASO), mardi 29 octobre. Au terme des neuf étapes, de Vannes à Châtel du 26 juillet au 3 août 2025, la quatrième édition du Tour de France femmes dévoilera l'identité de la coureuse qui succédera à Katarzyna Niewiadoma. Les prétendantes seront nombreuses, de la revancharde Demi Vollering à la Française Pauline Ferrand-Prévot, en passant par la tenante du titre.

La Bretagne décidera du premier maillot jaune

Après une délocalisation aux Pays-Bas en 2024, le Tour de France femmes retrouve un départ depuis le sol français. La Bretagne a été choisie pour lancer la course, depuis Vannes, le 26 juillet. L'information avait déjà été dévoilée en juin. Le public savait que la première étape arriverait à Plumelec en s'inspirant grandement du Grand Prix du Morbihan.



La deuxième, entre Brest et Quimper, était connue également et La Gacilly avait déjà été désignée comme ville départ de la troisième. "La Bretagne offre un beau terrain de jeu pour les deux premières étapes. Le Finistère, ce sont des ascensions qui sont souvent courtes, mais très raides", explique la directrice de la course, Marion Rousse. Le tracé prendra ensuite la direction de l'Est, avec en point de mire les Alpes, en passant par Poitiers et Clermont notamment.

Parcours du Tour de France femmes 2025 Le Tour de France femmes 2025 s'élancera de Vannes (Morbihan), le 26 juillet, et se terminera à Châtel (Haute-Savoie), le 3 août. (ASO)

Deux jours de course supplémentaires, un total de 1 165 km

Après une édition "spéciale", du propre aveu de Marion Rousse, obligée de composer avec la proximité des Jeux olympiques, le Tour de France femmes a récupéré son créneau. Il redevient la quatrième semaine du Tour masculin. En 2024, les huit étapes avaient été courues en sept jours (la 2e et la 3e avaient été placées le même jour). Cette fois, la course s'étalera sur neuf jours distincts et neuf étapes, une première.

Au total, le peloton va parcourir 1 165 km. Trois étapes dépassent les 160 km : la 3e entre La Gacilly et Angers (162 km), la 5e entre Chasseneuil-du-Poitou et Guéret (166 km, la plus longue de cette édition), et enfin la 7e entre Bourg-en-Bresse et Chambéry (160 km).

"On a tellement grandi en trois ans que ça reste fébrile. Il ne faut pas aller trop vite. Les filles sont capables de faire trois semaines, mais pas les structures des équipes", prévenait Marion Rousse lors de la dernière étape de l'édition précédente.

Un menu copieux dans les Alpes avec le col de la Madeleine pour sommet

Après la Planche des Belles filles en 2022, le Tourmalet en 2023, l'Alpe d'Huez en 2024, l'édition 2025 a décidé de terminer dans les hauteurs, avec les Alpes comme conclusion pour la deuxième année consécutive. Les trois dernières étapes seront difficiles. Le peloton devra escalader le col du Granier lors de la septième étape, puis enchaînera avec la Madeleine le lendemain.

Parcours de la 8e étape du Tour de France femmes, entre Chambéry et Saint François Longchamp La 8e étape du Tour de France femmes 2025 sera sans doute la plus difficile, avec trois ascensions au programme, dont le col de la Madeleine, plus haut sommet de cette 4e édition. (ASO)

C'est lors de cette huitième journée que les coureuses atteindront le sommet le plus haut de ce Tour 2025, en plus d'être celle avec le plus d'ascensions pour un total de 3 490 m de dénivelé positif. Enfin, la 9e et dernière étape sera corsée avec quatre ascensions : la côte d'Âraches-la-Frasse, le col de Joux-Plane, celui du Corbier et la montée vers Châtel, les Portes du soleil.