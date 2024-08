Tour de France femmes 2024 : la Néerlandaise Puck Pieterse remporte la 4e étape à Liège devant Demi Vollering, qui conserve son maillot jaune

Au terme d'une journée pluvieuse entre Pays-Bas et Belgique, la coureuse de Fenix-Deceuninck a réglé un sprint à trois contre la leader du général et sa rivale polonaise Katarzyna Niewiadoma, mercredi.

Une surprise sous la pluie. Au lendemain de sa prise de pouvoir au classement général, Demi Vollering (SD Worx-Protime) pensait étrenner son nouveau maillot jaune en s'offrant une victoire de prestige sur le quai des Ardennes de Liège (Belgique) à l'issue de la 4e étape du Tour de France femmes. Mais elle a finalement été dominée au sprint par sa compatriote néerlandaise Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck), mercredi 14 août, après photo-finish.

Avant de remporter son premier succès professionnel sur route, la coureuse de 22 ans – quatrième des JO de Paris en VTT et spécialiste du cyclo-cross – était parvenue à suivre lorsque la favorite et sa rivale polonaise Katarzyna Niewiadoma (Canyon-Sram), troisième de la Grande Boucle en 2022 et 2023, ont durci le tempo dans l'ultime ascension de la côte de la Roche-aux-Faucons, située à 14 km de l'arrivée.

Étape 4 : Puck Pieterse s'impose à la photo-finish Après un sprint de haute volée, Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck) remporte la 4e étape du Tour de France Femmes, sa première victoire chez les pro, devant Demi Vollering (SD Worx - Protime), qui conforte son maillot jaune, et la Polonaise Kasia Niewiadoma (Canyon//SRAM Racing) qui a tenté sa chance dans le final.

Désintéressée de la lutte pour les bonifications offertes quatre kilomètres plus loin, elle s'est fait oublier par les deux cadors, tandis que Demi Vollering récupérait deux secondes devant Katarzyna Niewiadoma. Pour finalement faire parler sa vitesse dans la dernière ligne droite de la course, résistant à la double vainqueure de Liège-Bastogne-Liège (2021 et 2023) sur son terrain de jeu, alors que celle-ci pensait déjà s'offrir un deuxième bouquet en deux jours.

Pour parachever sa journée parfaite, la coureuse de Fenix-Deceuninck récupère le maillot de meilleure grimpeuse après cette étape aux airs de classique. Les quatre premières étapes de ce Tour 2024 ont toutes été gagnées par des Néerlandaises.

Vollering accroît son avance, les Françaises lâchées

Malgré la déception de cette deuxième place, Demi Vollering conserve sa tunique de leader et accroît même son avance. Elle compte désormais 22" d'avance sur Puck Pieterse, sa nouvelle dauphine, et 34" sur Katarzyna Niewiadoma. Lâchée dans la dernière difficulté, la Française Juliette Labous (dsm-Firmenich-PostNL) a concédé 29". "Je suis un peu déçue, il m'en a manqué un peu dans la Roche-aux-Faucons. Je me sentais bien, mais quand elles ont accéléré sur le sommet, il m'en a manqué un petit peu", a réagi celle qui est désormais cinquième du général à 56" de Demi Vollering.

Dans le même groupe, Evita Muzic (FDJ-Suez) a aussi rétrogradé, tout comme Cédrine Kerbaol (Ceratizit-WNT). Elles sont respectivement 13e (à 1'21") et 9e (à 1'04") du classement général avant la première arrivée en France, à Amnéville (Moselle), jeudi 15 août.