Tour de France femmes 2024 : l'Alpe d'Huez en juge de paix pour le maillot jaune... La 8e et dernière étape en questions

Huitième et ultime étape de la troisième édition du Tour de France femmes, dimanche. Katarzyna Niewiadoma est en tête au général mais devra se méfier de Demi Vollering, en embuscade.

Un final d'exception. Pour la première fois, le Tour de France femmes parcourt le massif alpin et la mythique ascension de l'Alpe d'Huez. Dimanche 18 août, les coureuses terminent leur Grande Boucle sur une étape montagneuse de 149,9 km entre le Grand-Bornand et l'Alpe d'Huez, la plus difficile de l'édition. Les enjeux sont nombreux pour cette ultime étape.

Quel profil ?

Pour la deuxième étape alpine, le peloton traversera la Haute-Savoie, la Savoie puis l'Isère. Au départ du Grand-Bornand, les coureuses rencontreront une première difficulté au bout de 27 km : le col de Tamié (9,5 km à 4%). Ce premier col ne sera pas facile. Cependant, le pire les attend dans la deuxième partie de la course avec deux cols hors catégorie consécutifs, deux ascensions mythiques du Tour de France.

Le profil de la 8e étape du Tour de France femmes 2024, entre le Grand-Bornand et l'Alpe d'Huez. (ASO)

Après 40 kilomètres sur du plat et un sprint intermédiaire à Aiguebelle Val-d'Arc, les coureuses feront face au col du Glandon (19,7 km à 7,2%). Régulièrement gravi dans le Tour masculin, notamment par Romain Bardet en 2015 en tant que meilleur grimpeur du col, le très long col du Glandon sera une première pour le peloton féminin. Ce sera également une première pour l'ascension mythique de l'Alpe d'Huez (13,8 km à 8,1%). Les meilleures grimpeuses se disputeront les premières places du classement général à travers les 21 lacets les plus connus de France.

Quelles favorites ?

Cette dernière étape déterminera les lauréates des maillots distinctifs. Quelques points sont à récupérer à mi-course pour le maillot vert, mais c’est surtout pour le maillot à pois, de meilleure grimpeuse, et le maillot jaune que les regards seront tournés. Katarzyna Niewiadoma est toujours en tête en général, mais Puck Pieterse pointe à 0'27" et Demi Vollering reste en embuscade à 1'15".

Si Juliette Labous et Cédrine Kerbaol sont hors jeu pour remporter le Tour, elles peuvent espérer figurer sur le podium. La coureuse de Ceratizit-WNT est 3e à 0'37" de la tête alors que sa compatriote est 4e à 1'01".

Quels horaires ?

13h30 : début de la retransmission

13h40 : départ fictif

14h00 : départ réel

18h59 : arrivée prévue à l'Alpe d'Huez