Tour de France femmes 2024 : Cédrine Kerbaol remporte la première victoire d'étape française de l'histoire

Les larmes du bonheur. Pour la première fois dans la jeune histoire du Tour de France femmes (3e édition), une Française, Cédrine Kerbaol (Ceratizit-WNT), a levé les bras sur la ligne d'arrivée. A 23 ans, la coureuse bretonne a faussé compagnie au peloton pour terminer en solitaire, vendredi 16 août.

Sur les hauteurs des Vosges entre Remiremont et Morteau, lors de la sixième étape, Cédrine Kerbaol a surpris tout le monde dans la côte des Fins, à 15 kilomètres de l'arrivée, a tenu tête jusqu'au bout, et a manqué de peu de s'emparer du maillot jaune. Elle reste à 16 secondes de la Polonaise Katarzyna Niewiadoma, qui reste en tête du classement général.

Étape 6 : le jour de gloire de Cédrine Kerbaol Cédrine Kerbaol (CERATIZIT-WNT ) lève les bras à Morteaux et devient la première Française à lever les bras sur le Tour de France Femmes ! La meilleure jeune de la dernière édition devance un peloton réglé par Marianne Vos (Visma | Lease a Bike) et Liane Lippert (Movistar). La course a pourtant longtemps été menée par une large échappée, composée de 18 coureuses à 87 kilomètres de l'arrivée. Mais si le trio composé de Niamh Fisher-Black (SD Worx-Protime), Grace Brown (FDJ-Suez) et Justine Ghekiere (AG Assurance) a faussé compagnie au reste du groupe à 25 kilomètres de l'arrivée, il a totalement explosé dans l'ultime difficulté du jour, pour laisser la place à la Bretonne, 4e du classement général avant le départ. Elle s'est imposée devant la Néerlandaise Marianne Vos (Visma-Lease a bike), qui faisait partie de l'échappée, et l'Allemande Liane Lippert (Movistar).

En quête du maillot jaune

"Ça fait deux-trois jours que ça me démangeait un peu, je me disais que je voulais en claquer une. Dans les montées, je me sentais vraiment bien, mes coéquipières m'ont mise dans les meilleures dispositions possibles pour me placer", s'est enthousiasmée Cédrine Kerbaol au micro de France 2, après avoir fondu en larmes dans les bras de ses proches une fois la ligne d'arrivée franchie. "Je n'ai jamais gagné une course aussi légendaire, et jamais été aussi proche des filles de devant. On va tout faire pour aller chercher le maillot jaune", a-t-elle prévenu.

Vainqueure du Tour l'an passé, la Néerlandaise Demi Vollering, victime d'une chute impressionnante la veille, s'est rassurée en terminant dans le même temps que Niewiadoma, à 21 secondes de Kerbaol. Le Tour de France bascule ce week-end dans les Alpes pour ses deux dernières étapes, où la course devrait se jouer.