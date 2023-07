Direct Tour de France femmes 2023 : suivez la première étape au départ de Clermont-Ferrand

#TDF2023 Bonjour Pierre et @Kat. Il faut laisser le temps au Tour féminin de grandir. On va voir que cette édition sera encore un succès, ce qui permettra de fidéliser les sponsors et en attirer des nouveaux. L'année prochaine, avec les JO qui vont mobiliser les forces de l'ordre, difficile de faire plus. Il faudrait donc que la course, qui partira d'Amsterdam, se dirige vers les Alpes (avec un final dans les lacets de l'Alpe d'Huez ?). Et en 2025, il sera temps de grandir sur deux semaines avec un passage en Bretagne ! Marion Rousse, si tu nous lis... 😉