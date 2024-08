Direct Tour de France féminin : l'échappée peine à se dessiner malgré plusieurs tentatives... Suivez la 6e étape

Les cartes sont totalement rebattues à l'aube de cette sixième étape, vendredi 16 août, entre Remiremont et Morteau (159,2 km). La veille, Katarzyna Niewiadoma a récupéré le maillot jaune à Demi Vollering après une lourde chute de la Néerlandase à six kilomètres de l'arrivée où la grande favorite du Tour de France femmes a perdu 1'47".

Au final, l'ex-maillot jaune compte un retard de 1'19" sur l'actuelle maillot jaune polonaise et pointe au 9e rang. Un écart qui n'est pas insurmontable, d'autant que la Néerlandaise affectionne ce genre de parcours, assez roulant au début et plus difficile dans les 50 derniers kilomètres. Selon son équipe, Demi Vollering souffre de "contusions mineures et d'abrasions superficielles au bas du dos et aux fesses" et sera apte pour la course. Reste à savoir comment elle aura récupéré dans la nuit. Cette 6e étape n'est que le début du règlement de compte entre les favorites, avant les deux étapes de montagne de samedi et dimanche, dans les Alpes.