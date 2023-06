Cyclisme : le Tour de France femmes 2024 se tiendra au lendemain des Jeux de Paris, du 12 au 18 août, annonce l'Union cycliste internationale

Programmée lors de la dernière semaine de juillet en 2022 et 2023, la Grande Boucle féminine se tiendra cette fois mi-août, en raison des Jeux olympiques de Paris 2024.

L'Union cycliste internationale (UCI) a publié, jeudi 29 juin, les calendriers des courses WorldTour masculines et féminines pour la saison 2024. En raison de la tenue des Jeux olympiques (26 juillet-11 août), le départ du Tour de France femmes est ainsi décalé au 12 août, au lendemain de la cérémonie de clôture de Paris 2024, pour une arrivée le 18. Le Tour de France hommes sera lui avancé, comme c'est le cas lors des années de Jeux olympiques, pour débuter le 29 juin et se finir le 21 juillet.

"Les calendriers sont en grande partie similaires à ceux de 2023, bien que les dates de plusieurs courses aient été légèrement modifiées pour faciliter la participation aux épreuves sur route des Jeux olympiques de Paris 2024 en juillet et août prochains", a expliqué l'UCI dans un communiqué publié sur son site.

Pour sa première édition en 2022, comme celle de cette année, la Grande Boucle féminine s'est déroulée lors de la quatrième semaine de juillet, après l'arrivée de la course masculine. Au total, la saison féminine 2024 comptera 82 jours de courses répartis sur 28 événements entre le Santos Tour Down Under en Australie dès le 12 janvier et le Tour de Guangxi en Chine, couru à partir du 20 octobre 2024. La Vuelta España (du 29 avril au 5 mai) et le Giro d'Italia (7 au 14 juillet) seront deux des grands moments de la saison, comme le Paris-Roubaix féminin (6 avril), disputé la veille de la course masculine.