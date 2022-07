DIRECT. Tour de France : suivez la 20e étape avec le contre-la-montre de Lacapelle-Marival à Rocamadour

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #TOUR_DE_FRANCE

: Il est midi, faisons un point sur l'actualité à la mi-journée avant de passer à table (oui, on mange tôt à la rédaction).



Les députés viennent de voter en première lecture la suppression de la redevance audiovisuelle. Le financement de l'audiovisuel sera permis, selon ce texte que le Sénat doit approuver à son tour, par le prélèvement d'une fraction de la recette de la TVA.



Alors qu'un accord avait été trouvé hier pour permettre la circulation des millions de tonnes de céréales bloquées par la guerre en Ukraine, le port d'Odessa a été bombardé par l'aviation russe ce matin.



• Une vaste opération de blocage des routes et des aéroports se déroule au Pays basque, à l'initiative des Artisans de la paix, qui réclament la libération de prisonniers politiques.



• Epilogue en vue sur le Tour de France, avec un contre-la-montre qui constitue la dernière occasion de bouleverser le classement général. Le maillot jaune demeure solidement accroché aux épaules du Danois Jonas Vingegaard, nanti de trois minutes d'avance sur Tadej Pogacar. A suivre en direct ici !

: "Chaque étape ou presque correspond à un profil de coureuse différente : il y a des étapes de plaine pour les sprinteuses et les baroudeuses, et d'autres pour les grimpeuses, évidemment. On a envie de faire découvrir au grand public ces championnes qui le méritent."



Dans une interview accordée à nos camarades de franceinfo sport la directrice de la course, Marion Rousse, présente la course qui s'élancera à partir de demain. "Le Tour de France femmes, s'il a lieu, ce n'est pas un cadeau qu'on fait aux cyclistes féminines. Ce n'est pas parce que c'est dans l'air du temps de voir du sport féminin à la télé qu'il faut le faire. C'est une vraie cohérence sportive."







: Notez que le record de vitesse de la Grande Boucle, qui datait des années Armstrong, va être battu cette année. Pierre Latour, de chez TotalEnergies, partage son ressenti au micro de franceinfo : "Des fois, ça fait mal. Sur 60 kilomètres avant le premier col, ça débranche pas, il n'y a pas d'échappée et du coup, tu vois que ça roule vite, tu te dis toujours que le lendemain ça ira mieux."







: On en profite pour jeter un coup d'œil à l'étape du jour, qui aurait pu se dérouler dans le plat pays, mais en fait, c'est dans le Lot que ça se passe. Nos camarades de franceinfo sport vous glissent une fiche pour briller en société cet après-midi. On discutera des pronostics tout à l'heure, mais je mets une petite pièce sur le Belge Wout van Aert qui m'a bluffé depuis trois semaines.





: Notez que les militants qui avaient participé aux deux précédentes actions sur la Grande Boucle, ainsi que ceux qui ont bloqué à plusieurs reprises le périphérique parisien, n'ont eux pas été inquiétés.

: Six militants du collectif écologiste "Dernière rénovation" seront jugés en novembre après avoir interrompu la 19e étape du Tour de France vendredi dans le Gers, fait savoir le parquet d'Auch. Les militants, quatre hommes et deux femmes, ont été laissés libres à l'issue de leur garde à vue et encourent une peine de deux ans d'emprisonnement et 4 500 euros d'amende.

: Commençons la journée avec un point sur l'actualité (et un café, tant qu'à faire).



Coup d'envoi de l'examen du projet de loi de finances rectificatif à l'Assemblée, avec au menu des députés, la suppression la redevance audiovisuelle.



L'Américaine Sydney McLaughlin a battu pour la troisième fois en un an le record du monde du 400 m haies, aux Mondiaux d'Eugene aux Etats-Unis. Retrouvez ici les temps forts de la nuit.



Ultime occasion de chambouler le classement général cet après-midi sur la route du Tour de France, avec le contre-la-montre entre Lacapelle-Marival et Rocamadour. Présentation de l'étape par ici.



Attention si vous devez prendre la route aujourd'hui : Bison Futé voit rouge aujourd'hui dans le sens des départs, et même noir en Auvergne-Rhône-Alpes.