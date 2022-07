DIRECT. Tour de France femmes : Van Vleuten pour un sacre en haut de la Super Planche des Belles Filles ? Suivez la dernière étape

La Néerlandaise, impériale samedi, est en position idéale pour remporter l'épreuve. Mais il faudra dompter une 8e et dernière étape extrêmement difficile.

Annemiek van Vleuten (Movistar) a frappé fort samedi. Il lui reste désormais à parachever son oeuvre. La Néerlandaise de 39 ans, qui a survolé l'avant-dernière étape du Tour, possède une marge confortable sur ses concurrentes au moment d'aborder la dernière difficulté, dimanche 31 juillet. Mais elle n'a pas pour autant course gagnée tant le parcours, entre Lure et la Super Planche des Belles Filles, s'annonce corsé.

Labous vise le podium

Les 123 kilomètres, qui sillonnent la Haute Saône, le territoire de Belfort et les Vosges, proposent en effet trois difficultés majeures : la côte d'Esmoulières (2e cat, 2,3 km à 8,5%), le Ballon d'Alsace (1e cat, 8,7 km à 6,9%) et enfin la Super Planche des Belles Filles (1e cat, 7 km à 8,7%). C'est à l'issue de cette ascension que sera jugée l'arrivée de la dernière étape et que le classement général final sera établi. Juliette Labous (Team DSM), 4e, va certainement jeter ses dernières forces dans la bataille pour essayer d'accrocher le podium. Suivez l'étape en direct.