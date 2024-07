Direct Tour de France 2024 : les coureurs à l'épreuve des chemins blancs... Suivez la 9e étape

À la veille du premier jour de repos de ce Tour de France, les coureurs prendront le départ de l'étape de Troyes (199km), dimanche 7 juillet. Inédite sur le Tour de France, cette étape accidentée traversera les chemins blancs de Champagne. Un profil qui pourrait convenir aux puncheurs et qui pourrait également faire des différences au niveau du classement général.

Une étape inédite sur les chemins blancs

Quatorze secteurs - dont douze dans la seconde partie de l'étape -, et plusieurs dizaines de kilomètres de chemins caillouteux au cœur de la Champagne, cette neuvième étape inédite du Tour de France n'est pas sans rappeler la course italienne des Strade Bianche. Les coureurs risquent d'avaler de la poussière, et devront surtout éviter les ennuis mécaniques autour de Troyes.

Une occasion rêvée pour Pogacar ?

Vainqueur des Strade Bianche en 2022 et 2024, le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) adore ce genre de course. Le maillot jaune du Tour de France tentera sûrement de faire des différences sur ses poursuivants. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) "connaît l'étape par cœur" et ne pense pas qu'il y aura de grandes différences entre les favoris. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike), qui n'a pas l'habitude des chemins blancs, devra tout de même se méfier...

Un parcours accidenté

Pour leur neuvième jour de cours, les coureurs franchiront quatre côtes de quatrième catégorie : la Côte de Bergères (1,7km à 5,2%), la Côte de Baroville (2,8km à 4,8%), la Côte de Val Frion (2,2km à 5%) et la Côte de Chacenay (3km à 4,3%). Rien d'insurmontable, mais l'étape promet d'être casse-pattes et pourrait causer des dégâts si elle se dispute à un rythme élevé.