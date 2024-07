Direct Tour de France 2024 : les équipes de sprinteurs cadenassent la course... Suivez la 16e étape

Elle sera appréciée par les sprinteurs. Après deux étapes de montagne dans les Pyrénées et avant de s'attaquer aux Alpes, le peloton entament la troisième semaine de course par une étape de plaine, mardi 16 juillet entre Gruissan (Aude) et Nîmes (Gard). Après une première partie de course assez roulante et un sprint intermédiaire fixé au 96e kilomètre, les coureurs s'élanceront dans la côte de Fambetou (1,2 km à 5%), seule difficulté de quatrième catégorie de l'étape, avant de rejoindre l'arrivée à Nîmes.

Dernier tracé promis aux sprinteurs sur ce Tour de France 2024, cette étape sera d'une importance capitale pour les prétendants au maillot vert, même si Biniam Girmay a creusé l'écart avec Jasper Philipsen au classement par points. Incontournable sur ce Tour de France avec déjà trois victoires d'étapes, l'Erythréen aura l'occasion de devenir le sixième sprinteur du XXIe siècle à remporter au moins quatre étapes sur une même édition du Tour de France. Toujours bredouilles sur la Grande Boucle cette année, le Belge Arnaud De Lie, l'Allemand Pascal Ackermann, ou encore le Français Bryan Coquard tenteront eux aussi de s'imposer.