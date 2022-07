DIRECT. Tour de France 2022 : une journée décisive pour Pogacar et Vingegaard sur des cols vertigineux ? Suivez la 17e étape

Avec l'Aspin, la Hourquette d'Ancizan, Val Louron-Azet et Peyragudes, les coureurs auront fort à faire, mercredi, sur la 17e étape de la Grande Boucle.

Des ascensions éprouvantes sur quelque 70 kilomètres. C'est ce qui attend les coureurs, mercredi 20 juillet, pour cette 17e étape du Tour de France, la deuxième dans les Pyrénées. Le peloton s'élance de Saint-Gaudens en direction de Peyragudes, à 1 580 mètres d'altitude. Entre la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées, cette étape de montagne devrait faire le bonheur des grimpeurs.

Après première moitié plutôt plate, les coureurs vont entrer dans l'enfer des cols, dont trois de première catégorie, sous le soleil, même si la chaleur devrait être moins intense que les jours précédents. La montée finale est très attendue avec un dernier kilomètre dans l'altiport de Peyragudes et ses 13% de moyenne. Le duel entre Tadej Pogacar (UAE) et Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) devrait cette fois-ci faire plus d'étincelles après les attaques vaines du Slovène, mardi. Suivez la 17e étape en direct.