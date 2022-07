DIRECT. Tour de France 2022 : suivez la deuxième étape entre Roskilde et Nyborg

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #TOUR_DE_FRANCE

: 🏁160 km⏱ The 4 leaders have a 1'54" lead over the peloton⏱Les 4 hommes de tête possèdent 1'54" sur le peloton#TDF2022 https://t.co/bkHIOGNuFG



: C'est la première échappée de ce Tour 2022 : les Français Pierre Rolland et Cyril Barthe (B&B Hotels), accompagnés de Sven Erik Bystrøm et Magnus Cort Nielsen, sont pour l'instant devant dans cette deuxième étape, mais l'écart reste relativement faible avec le peloton.

: 🙌 An incredible turnout this morning in Roskilde!🙌 Un public incroyable ce matin à Roskilde !#TDF2022 https://t.co/d6yVXJ58Mv



: Visiblement, les Danois aiment le cyclisme. Ou le Tour. Les deux, peut-être ? Pour cette deuxième étape, l'avant-dernière dans ce pays avant le départ des coureurs pour la France, il y a en tout cas beaucoup de monde sur le bord des routes.

: Il est 13 heures, voici un point sur l'actualité de ce samedi 2 juillet à la mi-journée :



Pas moins de 20% des vols ont été annulés depuis 7 heures à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, en raison d'un mouvement social des syndicats. La situation s'améliore progressivement.





• Un séisme de magnitude 6 a fait cinq morts et quarantaine de blessés dans une province du sud de l'Iran.



• Les coureurs du Tour se sont élancés de Roskilde, au Danemark, pour gagner Nyborg. Il s'agit d'une étape de plaine qui se terminera avec l'attraction du Grand Belt, un pont aux mensurations remarquables.



• La Française Harmony Tan s'est qualifiée à l'instant pour les huitièmes de finale de Wimbledon, en surclassant la Britannique Katie Boulter (6-1, 6-1) après un match de seulement 51 minutes. Côté tricolore, Alizé Cornet affrontera la cador Iga Swiatek à 16 heures.



: Evidemment, cette belle étape est à suivre en direct et en intégralité sur france.tv.







: L'attraction principale de cette deuxième étape de 202 km, c'est le Grand Belt, un pont massif, situé à plus de 250 mètres de hauteur et long de 18 km, à la fin de la course. Avec une si longue distance exposée au vent, le peloton pourrait être démantelé en plusieurs morceaux si Eole souffle de trois-quarts face. Cela nous promet un final dantesque, prévu en milieu d'après-midi.







(MADS CLAUS RASMUSSEN / RITZAU SCANPIX / AFP)

: Watch out for the wind ! The stage is one for the sprinters on paper, but crosswinds could dampen the ambitions of some!Attention au vent ! L’étape est sur le papier destinée aux sprinteurs, mais les bordures pourraient bien bousculer les ambitions de certains ! 🤔#TDF2022 https://t.co/DL7AYke8jK

: Côté enjeux, il s'agit surtout pour les favoris de ne pas être piégés par le tracé de l'étape, que le Belge Yves Lampaert disputera avec le maillot jaune sur les épaules. "Ce qu’on veut, c’est que le Tour puisse se perdre ici", a assuré le directeur de l'épreuve, Christian Prudhomme.

: Il est l'heure d'aborder l'étape du jour, entre Roskilde et Nyborg, au Danemark. Pont de tous les dangers, risques de bordures, premier sprint... On vous explique tout dans cet article, au lendemain du contre-la-montre inaugural de Copenhague. Le départ est fixé à 12h15.







(DR)