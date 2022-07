DIRECT. Tour de France 2022 : direction les Pyrénées, deux cols de première catégorie au programme... Suivez la 16e étape

Le Tour de France reprend la route après une journée de repos. Le peloton part de Carcassonne (Aude) pour rejoindre Foix, entre les châteaux occitans et les forêts d'Ariège, pour le compte de la 16 étape de 178,5 km, mardi 19 juillet.

Sous un soleil de plomb, les coureurs attaquent les premières difficultés sur la route des Pyrénées. Après une centaine de kilomètres relativement plats mais accidentés, quatre ascensions entre 5 et 8% attendent les équipes. Le port de Lers et le mur de Péguère, redoutables, sont notamment au programme de cette journée. La Jumbo-Visma du maillot jaune, Jonas Vingegaard, avance affaiblie après l'abandon de Primoz Roglic dimanche. Le Slovène Tadej Pogacar (UAE), deuxième du général, n'est qu'à 2'22" et voudra reprendre du temps au leader du général.