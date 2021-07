DIRECT. Tour de France 2021 : suivez la première étape des Alpes, entre Oyonnax et Le Grand-Bornand

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #TOUR_DE_FRANCE

: Wout Poels a été rattrapé par un peloton bien étiré en file indienne. Quatre hommes sont désormais en tête et notamment Wout Van Aert, qui peut tenter d'accrocher le maillot jaune. Le Belge n'est qu'à 30 secondes de Mathieu Van Der Poel, qui risque d'être un peu isolé aujourd'hui.

: Quelques premières escarmouches. Le Néerlandais Wout Poels (Bahrain Victorious) s'est échappé, suivi par un groupe de sept poursuivants. C'est déjà la soupe à la grimace pour le gallois Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), qui semble en difficulté à l'arrière.

: Cette première étape alpestre enchaînera le Mont-Saxonnex (5,7 km à 8,3%), le col de Romme (8,8 km à 8,9 %) et le col de la Colombière (7,5 km à 8,5 %) avant de descendre vers le Grand-Bornand. Grosse bataille en vue pour la victoire d'étape et le maillot à pois. Les favoris vont peut-être encore patienter avant de dévoiler leur jeu.

: Les coureurs viennent de prendre le départ fictif de la huitième étape du Tour de France. Au programme : de la montagne, des pentes raides, des descentes sinueuses et de la sueur. On gardera un œil sur les Français Guillaume Martin (Cofidis) et Pierre Rolland (B&B Hôtels P/B KTM). Et on surveillera le ciel, car on annonce de possibles orages.

: Des centaines de personnes, voire des milliers, passent chaque année leurs vacances sur le Tour de France. "Quand le parcours sort, [mon ami] Vincent fait toutes les étapes sur Google Maps. Il repère des endroits où il y a des champs pour nous accueillir", explique Kévin sur le col de Romme (Haute-Savoie). Tout est prévu : groupe électrogène, plancha et friteuse.







: La pionnière du genre, c'est l'équipe kazakhe Astana, réponse directe à l'humiliation planétaire que constituait le film Borat, un an plus tôt. Aujourd'hui, c'est une marque mondialement connue (et le tourisme a même nettement augmenté dans le pays).





: Dans le peloton, certains coureurs n'arborent pas sur leur dos le logo d'une marque, mais bien le drapeau d'un Etat. Chris Froome et son maillot d'Israel Start-up nation, par exemple. Avec le baroudeur de choc Raphaël Godet, nous nous sommes penchés sur cette mode en vogue dans le peloton.







PIERRE-ALBERT JOSSERAND / FRANCEINFO