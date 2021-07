DIRECT. Tour de France 2021 : suivez la dernière étape de la Grande Boucle, qui devrait voir triompher Tadej Pogacar

Encore à cause de ce fichu Tour de France, @Syriaberry ? :) Plus sérieusement, la circulation est quand même bien moins dense aujourd'hui par rapport à hier. Des difficultés sont quand même attendues dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et le long de la Méditerranée. On comptait à 17 heures 450 km de bouchons cumulés. Courage si vous êtes au volant !