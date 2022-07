L'équipe de volley chinoise veut rejoindre le championnat de France : "Une chance exceptionnelle", selon le président de la Ligue

Imaginez que les États-Unis deviennent le 21e club de ligue 1 de football aux côtés du PSG ou de l'OM. Cela paraît inimaginable ? Et pourtant, c'est ce qui pourrait arriver dans le championnat français de volley-ball. La sélection chinoise souhaite rejoindre la Ligue A pour les deux prochaines saisons afin de se préparer aux Jeux olympiques de Paris 2024. La Ligue nationale de volley (LNV) confirme un projet "bien avancé" mais loin d'être finalisé.

Une contrepartie financière

"C'est vrai que c'est un peu iconoclaste", reconnaît le président de la LNV. "Mais c'est une chance exceptionnelle, martèle Yves Bouget. Un coup de booster économique phénoménal." La présence de l'équipe nationale chinoise dans le championnat de France de volley, c'est d'abord la reconnaissance de l'excellence française, l'équipe masculine étant championne olympique en titre. Il y a aussi un enjeu médiatique : le championnat français jusqu'à présent diffusé sur la plateforme en ligne de la Ligue pourrait potentiellement être diffusé en direct sur CCTV, la télévision publique chinoise et son milliard de téléspectateurs. Ce qui impliquerait d'ailleurs de décaler certains matchs de la selection pour correspondre au prime time à Pékin.

Et puis, la LNV ne s'en cache pas, "il y aurait une contrepartie financière" qui permettrait de renforcer les clubs. Le montant restera secret, indique la Ligue à franceinfo. Yves Bouget dément la somme de 1,3 million qui a été avancée. Que du positif donc, insistent les dirigeants qui précisent que certaines limites sont dores et déjà posées. La Chine ne pourra pas être championne, ni descendre en division inférieure mais chaque match joué compterait dans le classement. Reste à savoir dans quelle salle, dans quelle ville sera basée l'équipe chinoise. "Les candidats sont nombreux et ont compris leur intérêt", assure Yves Bouget.