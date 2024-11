Volley : double champion olympique avec la France, Earvin Ngapeth quittera le club de Poitiers en janvier, plus de trois mois après l'avoir rejoint

La vedette de l'équipe de France de volley, Earvin Ngapeth, quittera en janvier Poitiers, son club de cœur où il était revenu mi-septembre après 13 ans passés à l'étranger, a annoncé vendredi 29 novembre la formation poitevine. "Il a reçu une offre qu'il ne pouvait pas refuser", a précisé le club.

𝐄𝐚𝐫𝐯𝐢𝐧 𝐬'𝐞𝐧𝐯𝐨𝐥𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐬 𝐮𝐧𝐞 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐧 𝐣𝐚𝐧𝐯𝐢𝐞𝐫



Il a reçu une offre qu’il ne pouvait refuser et sera donc présent jusqu’au 27 décembre contre Tours.



L'aventure continue !

Earvin Ngapeth, sacré champion olympique avec les Bleus cet été pour la deuxième fois de suite, avait signé un contrat d'une saison avec une clause de départ en janvier. Il avait rejoint un collectif qui avait fini, la saison dernière, à une piètre 11e place du championnat de France (sur 14 équipes). A la veille de la 11e journée, Poitiers occupe aujourd'hui, après sept victoires et trois défaites, la deuxième place du championnat, à cinq points du leader Tourcoing et avec un point d'avance sur le troisième, Chaumont. L'international français jouera son dernier match le 27 décembre contre Tours, le club qui l'a vu débuter et exploser au plus haut niveau.

"Une parenthèse d’intensité exceptionnelle à la maison"

"C'est le cœur lourd que je vous annonce que je ne poursuivrai pas l'aventure avec l'Alterna SPVB, a écrit le réceptionneur-attaquant de 33 ans sur son compte Instagram. J’ai sincèrement vécu une parenthèse d’intensité exceptionnelle à la maison, à Poitiers dans mon club et ma ville de cœur. Cette parenthèse n’est pas refermée, j’espère de tout cœur vous retrouver et poursuivre un jour cette aventure."

A 33 ans Earvin Ngapeth va reprendre son "tour du monde des clubs", lui qui a déjà joué en Italie, en Russie et en Turquie, réalisant même une "pige" avec un club indonésien de Jakarta lors du championnat d'Asie des clubs, à la fin de l'été dernier. Double champion olympique (2021, 2024), quadruple vainqueur de la Ligue mondiale (2015, 2017, 2022, 2024) et champion d'Europe (2015) avec l'équipe de France, mais aussi deux fois finaliste de la Ligue des champions (2013, 2019), il va apporter toute son expérience à un nouveau club.