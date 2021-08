Volley : avec l'Euro 2021, les Bleues lancent leur campagne vers les Jeux de Paris

Deux salles, deux ambiances. À 10 000 kilomètres de Tokyo où le "BHV" français (basket, handball, volley) signait un quintuplé historique de médailles olympiques, les volleyeuses bleues multipliaient les efforts à Laval, en stage de préparation. Loin de la fête au Club France, l'équipe d'Émile Rousseaux se concentrait sur l'Euro 2021 (18 août - 4 septembre).

Une compétition qui doit servir de déclic à cette jeune équipe, absente aux Jeux de Tokyo mais automatiquement qualifiée pour ceux de Paris, en 2024. "On l'espère tous, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu une génération avec des résultats", explique l'ex-internationale Victoria Ravva à franceinfo: sport. "Ce qu'ont fait les garçons ramène une visibilité importante pour notre sport. Mais quand j'étais joueuse, on parlait un peu plus de volley féminin avec les résultats des clubs en Ligue des champions", ajoute "Vica", deux fois vainqueure de la C1 avec Cannes en 2002 et 2003.

Un début d'année 2021 prometteur

Absentes de l'Euro en 2015 et 2017, puis éliminées en phase de poules en 2019, les Bleues ont progressé sous la houlette du coach belge Émile Rousseaux. Avec cinq victoires en six matchs de qualification pour l'édition 2021 puis une cinquième place en Ligue européenne, leur début de saison est même prometteur. "On n'aurait pas pu produire avec l'équipe d'il y a deux ans la qualité de jeu qu'on a eue sur certains matchs cette année", soulignait le sélectionneur sur le site de la Fédération.

Les se sont envolées ce matin pour Belgrade où elles disputeront leur phase de poule de l'EuroVolleyW.

Emile Rousseaux fait le bilan de la préparation et nous explique ses choix pour la sélection

Le tout avec une équipe très jeune (21,7 ans de moyenne d'âge) dont les porte-drapeaux s'exportent hors de l'Hexagone. "On a des joueuses qui commencent à jouer à l'étranger, c'est un très bon signe pour leur carrière et pour le niveau du volley français. Lucille Gicquel (championne d'Italie avec Conegliano) a pas mal joué cette saison, dans l'ombre de Paola Egonu, l'une des meilleures joueuses du monde, et va encore plus jouer l'an prochain à Cuneo", se réjouit Victoria Ravva.

Lucille Gicquel et ses coéquipières pourront vite se tester car l'impitoyable tirage au sort a concocté un menu relevé aux Françaises. Avec la Russie en entrée vendredi et la Serbie en hors d'oeuvre samedi à Belgrade, les Bleues vont croiser les deux colosses du Vieux Continent, qui se partagent les titres européens depuis 2011. La Belgique, 11e nation mondiale (la France est 33e), sera aussi un adversaire de taille. Mais dans cette poule de six complétée par l'Azerbaïdjan (42e) et la Bosnie-Herzégovine (35e), quatre tickets pour les huitièmes de finale sont à saisir. Avant peut-être de rêver plus grand pour les Bleues.

"Tout dépendrait ensuite de qui elles affrontent mais ce serait bien qu'elles fassent mieux qu'un huitième de finale", sourit Victoria Ravva, dont les deux filles évoluent en équipe de France U16. Il faut dire que le meilleur résultat bleu à l'Euro commence à dater : une 4e place en… 1951.

"Il faut qu'elles essaient de créer ce volley à la française, comme les garçons, pour gagner contre ces équipes plus grandes, plus physiques et expérimentées" Victoria Ravva à franceinfo: sport

Préparer leur baptême olympique à Paris

Mais au-delà de l'Euro, le jeune groupe d'Émile Rousseaux a évidemment les JO de Paris dans un coin de la tête. Le vrai objectif de cette génération. "Il faut essayer de produire la meilleure version de nous-mêmes, en sachant qui nous sommes, d'où nous venons et où nous voulons aller, à savoir aux Jeux de Paris 2024 pour y être les plus performants possible", expose le coach belge.

Jamais qualifiée, l'équipe de France découvrira donc les JO devant son public. "En trois ans, elles n'arriveront peut-être pas au niveau de la Russie, du Brésil, de l'Italie. Mais avec du travail, cette jeunesse qui monte et peut-être une perle rare comme un Earvin Ngapeth, on ne sait jamais", glisse "Vica".

En attendant 2024 et ce baptême du feu olympique devant le public français, les Bleues ont déjà emprunté une page à la méthode Laurent Tillie chez les garçons. Le désormais ex-sélectionneur des Bleus le rappelait à Tokyo : l'aventure de son équipe a aussi commencé par ces entraînements pendant les JO, à multiplier les efforts dans l'ombre en attendant de toucher du doigt le rêve olympique.

Le calendrier des Bleues en phase de poule

France-Russie, vendredi 20 août (20 heures)

France-Serbie, samedi 21 août (21 heures)

France-Bosnie, lundi 23 août (20 heures)

France-Azerbaïdjan, mercredi 25 août (17 heures)

France-Belgique jeudi 26 août (20 heures)