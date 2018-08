VIDEO. A l'assaut du passage du Nord-Ouest, à la voile et sans assistance : le défi glacé d'un père et sa fille

Petite, Clara avait un rêve : aller en Arctique pour voir les baleines et les orques. Son père, Christian Dumard, lui a promis qu'un jour ils iraient naviguer là-bas. Aujourd'hui, à 24 et 55 ans, ils sont en passe de réaliser bien plus qu'un rêve, en entrant (peut-être) dans l'histoire de la navigation. La fille, étudiante en pharmacie, et le père, routeur météo et expert des zones arctiques, vont tenter la traversée du passage du Nord-Ouest, dans l'océan Arctique, sur un Sun Fast 37, un monocoque de 11 mètres de long. Objectif : être le premier voilier à rallier la baie de Baffin à l'Alaska sans escale ni assistance électrique.

En 2016, j’ai routé le navigateur chinois Guo Chuan, qui a disparu en mer depuis, sur le passage du Nord-Est. Il a inscrit le premier record sur le passage du Nord-Est. Il restait donc le passage du Nord-Ouest à faire. Christian Dumard à franceinfo

Si une dizaine de navires empruntent chaque année ce passage plein d'icebergs, qui relie l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, à la hauteur du cercle polaire, peu de navigateurs s'y aventurent sur un voilier. Encore moins sans moteur, dans un endroit où il y a peu de vent. Clara et Christian Dumard estiment que la traversée de la baie de Baffin jusqu'au détroit de Béring devrait durer cinq semaines.

Une attente fébrile avant le grand départ

Partis le 4 juillet de Cherbourg (Manche), les deux navigateurs attendent avec impatience dans le port de Nuuk, au Groenland, une fenêtre météo pour enfin commencer l'aventure.

C’est déjà extraordinaire d’être venus jusqu’au Groenland, d’avoir passé le cap Farewell qui est un cap mythique. D’avoir vu plein de mammifères marins, d’avoir navigué dans les glaces, c’est déjà incroyable. Alors ce qui reste à venir, cela va être encore plus magique. Clara Dumard à franceinfo

Pour les deux navigateurs, il s'agit aussi d'une aventure solidaire, en partenariat avec la fondation Plan international France, qui œuvre pour les droits des filles dans le monde. Pendant la traversée, "il va y avoir une campagne pour pouvoir payer du matériel scolaire à des petites filles", explique Clara, très motivée par ce projet. Le départ est prévu entre le 8 et le 12 août. Vous pouvez suivre le voyage sur la page Facebook Challenge Fondation de la Mer - Northwest Passage.