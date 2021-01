Virtual Regatta : il faut "une attention de tous les instants, c'est un peu addictif", indique le vainqueur de l'édition 2020

Jean-Claude Goudon, alias "Tigrou 26120", est arrivé premier de ce Vendée Globe virtuel avec 1 minute et 30 secondes d’avance sur le deuxième compétiteur.

Un habitant de la Drôme a remporté le Virtual Regatta, le Vendée Globe virtuel. Jean-Claude Goudon, alias "Tigrou 26120", remporte la course devant "Tournesol". Il est arrivé dans la marina virtuelle des Sables-d’Olonne (Vendée) avec 1 minute et 30 secondes d’avance sur le deuxième compétiteur. "C'est une attention de tous les instants, c'est un peu addictif, c'est assez contraignant", a-t-il expliqué sur franceinfo samedi 16 janvier.

franceinfo : Qu'est-ce que cela vous fait d'avoir gagné ?

Claude Goudon : Je suis extrêmement content, c'est une course qui est extrêmement difficile et qui demande du temps, de l'énergie, de la réflexion et également de la chance. Si vous n'avez pas de chance ça ne le fait pas.

Qu'est-ce que vous faîtes sur votre ordinateur ?

Vous pouvez agir sur votre bateau principalement avec des commandes de cap, de directions à prendre. Indiquer la destination que vous voulez atteindre. Les prévisions météo sont réactualisées toutes les six heures, à 5 heures du matin, 11 heures, 17 heures et 23 heures. Le travail principal que j'avais à faire c'était de récupérer les nouveaux vents qui vous permettront de tenir jusqu'à la prochaine échéance météorologique, donc six heures après.

Comment cela se passe-t-il ?

Lors de la soirée de Noël à 23 heures, j'ai quitté la table pendant 30 minutes. C'est vrai que je n'ai pas été trop disponible parce qu'il y a toutes les 6 heures, et toutes les réflexions que l'on peut mener à côté pour améliorer les différents outils que l'on peut avoir. C'est une attention de tous les instants. C'est un peu addictif et assez contraignant. Le Covid-19 a un peu arrangé les choses puisque mes activités sont limitées depuis quelques mois et cela a favorisé le temps passé sur le jeu.