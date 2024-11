C’est à 13h02, comme prévu, que le grand départ du Vendée Globe 2024-2025, dixième du nom, a été donné. Ce sont, au total 40 skippers, sur des IMOCA avec ou sans foils, qui ont été lâchés par la direction de course. Un tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance s’ouvre à eux.

Les 40 skippeurs engagés s'élancent pour leur tour du monde en solitaire, que le vainqueur devrait boucler avant fin janvier.

Ils ont pris le large. Les 40 skippeurs, amarrés depuis près d'un mois aux Sables-d'Olonne (Vendée), ont pris le départ de la 10e édition du Vendée Globe, sur un rythme très tranquille, faute de vent, dimanche 10 novembre, à 13h02. Jamais ce tour du monde à voile en solitaire, sans assistance et sans escale une édition n'avait comptéautant de navigateurs au départ (40) et autant de femmes (6).

Le retour de la fête

Dès l'aube, une fête populaire a accompagné les skippeurs pour leur remontée du chenal, un à un, jusqu'à la ligne de départ. Des centaines de milliers de spectateurs se sont réunis sur les quais et pontons du port pour dire au revoir aux marins. Après une édition 2020 sous le signe du Covid-19, les skippeurs ont savouré cette "communion avec le public. On sait pourquoi on part. C’est exceptionnel et c’est beau pour la voile, pour la course au large", s'est émerveillé Yannick Bestaven, vainqueur de la dernière édition, auprès de Radio France.

Face à cet "Everest des Mers", les prétendants à la victoire sont nombreux, à commencer par Charlie Dalin. Le skippeur de Macif, deuxième du dernier Vendée Globe, possède l'un des bateaux les plus rapides de la flotte et a enchaîné les victoires en course sur les trois dernières années. Le tenant du titre, Yannick Bestaven fait lui aussi partie des prétendants à sa succession à bord de son Imoca ultra-performant Maître Coq V. Sixième de la dernière édition, le Nordiste Thomas Ruyant (Vulnérable) a consolidé son expérience en remportant deux fois la Transat Jacques Vabre (2021, 2023) et la Route du Rhum 2022. Jérémie Beyou (Charal) porte lui la casquette d'outsider et pourrait créer la surprise.