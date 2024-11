Vendée Globe : une bonne affaire pour Les Sables-d'Olonne ? Temps de lecture : 1min - vidéo : 2min Vendée Globe : une bonne affaire pour Les Sables-d'Olonne ? Dans moins de 24 heures, 40 skippers s’élanceront depuis Les Sables-d'Olonne (Vendée) pour un périple en mer d’un peu plus de 70 jours pour les plus rapides. Le tour du monde en solitaire n’est autre que le Vendée Globe et chaque fois le public est de plus en plus nombreux pour assister aux départs. Mais quelles sont les retombées économiques pour la ville ? (France 2) Article rédigé par France 2 - H. Capelli, S. Poulain, L. Barbier France Télévisions JT de 13h France 2

Il s’agit de l’un des événements sportifs de la fin de l'année. Avec le Vendée Globe, Les Sables-d'Olonne se transforment en capitale de la voile. La ville fait la Une des journaux à 24 heures du départ de la course. Certains spectateurs sont arrivés ce matin : “L’ambiance est assez tranquille, on se pose, on va visiter, on va découvrir. Nous venons juste d'arriver”. Une effervescence qui profite aux commerces de la ville. Les rues sont chargées. Tout a été fait pour attirer du monde avec des animations dans la ville autour de la voile. Une fréquentation plus importante en 2024 ? Des familles, des groupes d’amis remplissent les hôtels et les restaurants. Ils affichent presque tous complets. Une fréquentation qui pourrait battre des records, selon une famille qui réside depuis une cinquantaine d'années aux Sables-d'Olonne : “Nous avons l’habitude d’être envahis l’été. Nous avions une certaine habitude ici d’accueillir du monde. Cette année est tout à fait exceptionnelle”, raconte un membre de la famille. Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus