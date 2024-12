Vendée Globe : statu quo dans la tempête, le duel Dalin-Simon continue... Suivez la position des skippeurs en direct

Il était impossible de la contourner. C'est en pleine tempête australe que Charlie Dalin (Macif Santé Prévoyance) et Sébastien Simon (Groupe Dubreuil) poursuivent leur duel en tête de la course. Le premier comptait 36 milles nautiques d'avance au pointage de 7 heures, mercredi 4 décembre. Derrière, un groupe de sept poursuivants a fait le choix de passer plus au nord pour contourner la violente dépression qui transforme l'océan Indien en montagnes russes, avec des vagues dépassant les sept mètres et des rafales de vent à plus de 50 noeuds.

"J’appréhende un peu. On va serrer les fesses pendant 48 heures (...). Il n’y a pas trop de solutions. La route s’arrête net. Il va juste falloir être très prudent et précautionneux avec le bateau, laisser passer le plus gros de la tempête en espérant qu’on la traverse sans encombre et que tout se passe bien", anticipait Sébastien Simon, mardi.

"Physiquement et moralement, ça va bien. J'aimerais bien juste un peu plus de sommeil, mais en ce moment les conditions de mer font que ce n'est pas facile de se reposer, ça tape beaucoup." Justine Mettraux skippeuse de Teamwork Team Snef, actuelle 10e

Dans ces conditions difficiles, le troisième, Yoann Richomme (Paprec Arkéa) continue de refaire une partie de son retard sur le duo de tête. Il pointe à 279 milles de Charlie Dalin. Lui, comme les autres poursuivants, ont mieux progressé ces dernières heures que le duo de tête.

39 des 40 bateaux sont encore en course. Alors que les leaders s'apprêtent à atteindre les îles Kerguelen, plus de la moitié de la flotte n'a pas encore dépassé le cap de Bonne-Espérance.