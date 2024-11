Vendée Globe : "On n'ose pas dire qu'on tue des baleines", alerte le skippeur Fabrice Amedeo

Avant son départ pour le Vendée Globe, le skippeur Fabrice Amedeo dénonce l’omerta sur les collisions avec les baleines, souvent tuées par les bateaux. Il appelle à une transparence accrue et à des solutions pour protéger cétacés et navigateurs.

Et si chaque collision maritime cachait une tragédie silencieuse ?"Un Ofni, un objet flottant non identifié, dans le trois quarts des cas, c'est une baleine et on n'ose pas dire qu'on tape des baleines ou qu'on tue des baleines parce que quand on tape une baleine, en général on la tue", dénonce le skippeur Fabrice Amedeo, vendredi 8 novembre, avant son départ pour le Vendée Globe.

Briser le tabou et cesser les mauvaises postures

Secouru en 2022 sur la Route du Rhum après un incendie sur son bateau qui a sombré dans l'Atlantique, le skippeur brise le tabou sur les impacts des bateaux sur les cétacés dans le Talk de franceinfo,délocalisé en direct depuis les Sables-d'Olonne.

On sait très bien qu'aujourd'hui, quand il se passe quelque chose comme ça, on se fait défoncer sur les réseaux sociaux. C'est ça le sujet, et je trouve que c'est une mauvaise posture. Fabrice Amedeo à franceinfo

"Si parce que si quarante bateaux qui font le Vendée Globe ne sont pas capables de faire un tour du monde une fois tous les quatre ans sans taper une, deux ou trois baleines, qu'en est-il de la flotte du commerce mondial, avec tous les jours, des milliers de bateaux qui sont partout à la surface du globe ?, s'interroge le skippeur. Je pense qu'il faut changer de posture, rompre avec cette omerta et dire qu'au contraire nous sommes des lanceurs d'alerte."

"Quatre bateaux sur quarante, c'est à peu près la statistique, une fois tous les quatre ans autour du globe, c'est beaucoup, conclut Fabrice Amedeo. Il faut que nous trouvions ensemble des solutions pour protéger les cétacés et protéger nos bateaux plutôt que de nous cacher derrière des mots comme Ofni..."

