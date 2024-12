Vendée Globe : Louis Burton deuxième skippeur à abandonner, Charlie Dalin creuse l'écart en tête... Suivez la position des bateaux en direct

Le skippeur de 39 ans, 16e au classement, a subi une avarie et a dû stopper sa course, dans la nuit de mercredi à jeudi. En tête, Charlie Dalin a pris de l'avance sur son dauphin, Sébastien Simon.

Le skippeur Louis Burton (Bureau Vallée) a abandonné le Vendée Globe, dans la nuit de mercredi 4 à jeudi 5 décembre, après avoir subi une "sérieuse avarie" aux portes de l'océan Indien, ont annoncé les organisateurs. Il s'agit du deuxième abandon dans cette 10e édition, après Maxime Sorel le 15 novembre dernier.

Mercredi, "aux alentours de 13 heures", "Louis Burton a prévenu la direction de course du Vendée Globe et son équipe technique qu'il rencontrait une sérieuse avarie sur un élément mécanique du gréement de son Imoca", relate le communiqué de l'équipe du skippeur, qui se trouvait en 16e position au moment de jeter l'éponge.

🚨 ABANDON - Louis Burton, la mort dans l’âme, se voit contraint d’abandonner le @VendeeGlobe #vendeeglobe pic.twitter.com/ksQk9SwpBM — Louis Burton (@LouisBurtonOff) December 5, 2024

"Dix heures durant, le skippeur de Bureau Vallée a cherché une solution pour réparer, en vain. Après une analyse mûrement réfléchie de la situation, et malgré la détermination qui le caractérise, Louis doit se résoudre cette nuit à abandonner la course", ajoute le communiqué, qui précise que le 3e de la dernière édition devrait atteindre Le Cap (Afrique du Sud) "dans 36 heures environ".

Charlie Dalin se détache

A l'avant de la course, le leader Charlie Dalin (Macif) n'a pas prévu de ralentir. Au nord des Iles Kerguelen, juste au-dessus de la Zone d'exclusion antarctique (ZEA), le skippeur havrais est parvenu dans la nuit à distancer le seul qui parvient pour l'instant à suivre son rythme, Sébastien Simon (Groupe Dubreuil). Alors qu'il pointait à 36,88 milles nautiques mercredi matin à 7 heures, ce dernier compte désormais 93,98 mn à la même heure, jeudi matin.

Dalin comme Simon ont décidé de poursuivre leur route au sud près de l'archipel inhospitalier, gardant le cap à l'Est malgré la dépression qu'ils affrontent. Le menu n'est pas très appétissant : des vagues allant jusqu'à sept mètres, un vent établi à 35 nœuds (65 km/h) et des rafales à plus de 50 nœuds.

Derrière, le groupe de cinq poursuivants mené par Yoann Richomme (Paprec-Arkéa), qui a mis le cap au nord-est pour éviter de prendre la tempête de plein fouet, reste toujours à bonne distance. Qui sortira gagnant de ce coup de tabac austral ? "On fera les comptes à Leeuwin et on verra quel choix était le meilleur", a prévenu Sam Goodchild (Vulnerable), en référence au cap australien qui marque la sortie de l'océan Indien.