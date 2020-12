Vendée Globe : la soute avant du bateau de Thomas Ruyant est "remplie d'eau"

C'est ce qu'a indiqué l'organisation de la course, mercredi soir. Le navigateur, actuel deuxième de l'épreuve, a actionné ses deux pompes pour assécher ce compartiment étanche et fera un examen complet de la situation dès que l'eau sera évacuée.

Thomas Ruyant (LinkedOut), deuxième du Vendée Globe, fait face à un imprévu. L'organisation de la course a annoncé, mercredi 16 décembre, que la soute avant de son bateau était "remplie d'eau". "Il a immédiatement arrêté le bateau", a-t-elle indiqué.

"Peu avant 22 heures, le skipper a mis en action ses deux pompes afin de procéder à l’assèchement de ce compartiment étanche dont les cloisons sont fermées de telle sorte que l’espace de vie du bateau n’est pas concerné", a-t-elle précisé. Lorsque l'eau sera évacuée, Thomas Ruyant mènera "un examen complet du bateau pour réaliser un diagnostic définitif expliquant ce subit envahissement", a-t-elle ajouté.

Après plus de six semaines de course, le skipper Yannick Bestaven (Maître Coq IV) s'est installé en tête du Vendée Globe, mercredi, alors qu'il navigue aux portes de l'océan Pacifique qui sera pour lui une découverte.