Vendée Globe : "Je n'ai pas égalé Armel Le Cléac'h mais j'ai égalé Jules Verne", se réjouit le vainqueur Yannick Bestaven

"Je n'ai pas égalé Armel Le Cléac'h mais j'ai égalé Jules Verne, on fait ce qu'on peut", a déclaré ce jeudi sur franceinfo Yannick Bestaven, le vainqueur du Vendée Globe, à son arrivée aux Sables-d'Olonne jeudi 28 janvier, après 80 jours en mer. Armel Le Cléac'h détient toujours le record établi en 2017 : 74 jours et 3 heures.

"J'ai l'impression de vivre un rêve, d'halluciner", a poursuivi Yannick Bestaven. Le skipper de 48 ans a été déclaré vainqueur en raison de compensations dont il a bénéficié pour avoir participé au sauvetage de Kevin Escoffier. "Ça fait bizarre, on passe de la solitude totale à cette fête, ces lumières. c'est un bonheur. Je ne réalise pas encore ce qui se passe, c'est un rêve d'enfant qui se réalise", a-t-il dit depuis son bateau qui remontait le chenal.

Tout juste arrivé, Yannick Besteven a analysé sa course victorieuse : "Ça a été impressionnant ce Vendée Globe, ça a pas arrêté de faire le yoyo, c'est toujours revenu par derrière. C'était pas bon d'être premier, en fait. Quand moi j'étais premier je me suis fait reprendre. Là, Charlie [Dalin], je lui ai repris les heures suffisantes pour lui repasser devant. On n'a pas chômé."

Charlie Dalin (Apivia) a été le premier à boucler le tour du monde mercredi à 20H35 (19H35 GMT), suivi de Louis Burton (Bureau Vallée 2) quatre heures plus tard, mais ni l'un ni l'autre n'était concerné par des compensations