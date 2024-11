Vendée Globe : "Je n’ai jamais vu autant de monde, c'est beau pour la voile !" s'exclame Yannick Bestaven, vainqueur de la dernière édition

"Je n’ai jamais vu autant de monde", s’émerveille Yannick Bestaven, dernier vainqueur du Vendée Globe, sur franceinfo dimanche 10 novembre. Le skipper fait partie des 40 participants sur la ligne de départ de la dixième édition de ce tour du monde à la voile en solitaire, qui partdes Sables-d'Olonne à 13h02 dimanche.

Avant de prendre le large, les marins sont acclamés par la foule, dont les premiers supporters sont arrivés vers 3h du matin, ce qui a beaucoup ému le skipper : "C’est une communion avec le public, on sait pourquoi on part". Il apprécie d'autant plus cette ferveur que la dernière édition, il y a quatre ans, s'est déroulée en plein Covid, "c’est exceptionnel et c’est beau pour la voile, pour la course au large".