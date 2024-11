Vendée Globe : "Il faut croire en soi et pas forcément suivre la troupe", conseille Jean Le Cam, nouveau leader

"Il faut croire en soi et pas forcément suivre la troupe", a souligné samedi 16 novembre sur franceinfo Jean Le Cam. À bord de son voilier monocoque "Tout commence en Finistère - Armor-Lux", le skipper français a pris dans la nuit de vendredi à samedi la tête du Vendée Globe, le tour du monde à la voile en solitaire sans escale et sans assistance.

Le doyen de la course, âgé de 65 ans, a bondi de la dixième place qu'il occupait vendredi à la première place au pointage de 7 heures samedi matin. Il a fait le choix de sortir de la flotte après avoir passé l'île de Madère, naviguant plus à l'Est que ses concurrents "pour passer entre les îles du Cap-Vert et l'Afrique", a-t-il précisé.

"Dans de la 'molle'"

"On ne pouvait pas rêver mieux (…), je suis très content d'être là où je suis", s'est félicité le navigateur, avant de nuancer : "Qui vivra verra, on ne va pas faire les malins non plus". "Pour le moment on est dans la partie la plus favorable, là on retombe dans de la 'molle', on devrait retrouver des vents plus favorables peut-être demain", a estimé Jean Le Cam.

Depuis le départ dimanche aux Sables-d'Olonne, le "Roi Jean" n'a pour le moment eu "aucun souci" sur son Imoca neuf, a-t-il confessé. Mais celui qui participe à son 6e Vendée Globe sait que la course est "toujours pleine de rebondissements et d'incertitudes".