Vendée Globe : hors course, deux navigatrices décident de terminer leur tour du monde côte à côte

Elles ont abandonné la course du Vendée Globe depuis plusieurs semaines, mais Sam Davies et Isabelle Joschke devraient atteindre les Sables d'Olonne le week-end du 13-14 février, avant même les derniers concurrents. Les deux navigatrices ont en effet décidé, chacune de leur côté, de poursuivre leur tour du monde hors course, pour elles-mêmes. À une semaine de la fin, leur route se sont rejointes.

L'histoire remonte au début du mois de décembre, lorsque Sam Davies est contrainte à l'abandon, au large de l'Afrique du Sud. La dernière concurrente qu'elle croise est Isabelle Joschke : "Elle m'a fait part de sa décision de repartir. Je l'ai trouvée extrêmement courageuse", se souvient Isabelle.

Alors un mois plus tard, victime à son tour d'une avarie, la navigatrice franco-allemande décide d'imiter sa consœur britannique. Elle répare son bateau à Salvador de Bahia et il est prêt juste au moment où Sam Davies arrive au large du Brésil. Un signe du destin : "On est voisines de ponton à Lorient. En hiver, on est parties faire du ski de randonnée ensemble, donc on se connaît très bien", raconte Sam.

"On se connaît plus comme concurrentes. Souvent, je me trouve très proche d'Isabelle sur les courses, donc c'est vraiment chouette de se retrouver ensemble pour remonter l'Atlantique." Sam Davies à franceinfo

C'est décidé, les deux amies font ainsi route commune. Sam Davies, devant, vient de passer l'Équateur. Isabelle Joschke la suit de près : "Elle va lever le pied, ça l'arrange parce qu'elle veut vraiment protéger son bateau, et moi je vais doucement la rattraper et l'idée, c'est vraiment de finir le parcours ensemble."

"Girl power"

C'est surtout autour de l'anticyclone des Açores que les deux amies compteront l'une sur l'autre : "On est en hiver, dans l'Atlantique nord, on va avoir des conditions musclées. À deux, on peut dire 'là, je ne le sens pas, on va laisser passer, on va ralentir', ou choisir une route prudente, parce que nous avons toutes le deux des bateaux un peu fatigués. Ces décisions-là sont beaucoup plus faciles à prendre à deux."

Sam Davies se félicite de ce "girl power" : sur les huit abandons, seules les deux femmes ont repris leur route. Grâce à elles, les six femmes engagées dans cette édition du Vendée Globe devraient toutes, sauf accident, boucler leur tour du monde.