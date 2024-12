Vendée Globe : foil cassé pour Sébastien Simon, actuel deuxième de la course

Le skippeur du Groupe Dubreuil a été réveillé, dans la nuit, et a constaté des dégâts sur son foil tribord, ce qui pourrait lui faire perdre de la vitesse et laisser la voie libre à l'actuel leader Charlie Dalin.

Des conditions météo qui s'amélioraient, un écart à combler sur Charlie Dalin... mais finalement Sébastien Simon a été victime d'une avarie (Groupe Dubreuil). Le skippeur, actuel deuxième du classement du Vendée Globe, a constaté que son foil tribord était cassé, samedi 7 décembre, alors qu'il navigue entre les îles Kerguelen et le sud de l'Australie.

Cet appendice, fixé sur la coque, immergé et semblable à une aile, permet au bateau de se soulever pour réduire la surface de contact avec l'eau, et ainsi atteindre de plus grandes vitesses. Sébastien Simon pourrait ainsi être ralenti et voir Charlie Dalin (Macif) s'éloigner un peu plus.

"J'étais en train de dormir, ça m'a réveillé. Je suis allé dans le cockpit redresser le bateau, j'ai très vite senti que quelque chose clochait car il ne répondait plus de la même manière, raconte le skippeur. Le foil est cassé au niveau du coude, la partie la plus courbée. Est-ce que j'ai tapé un petit objet ? Je n'en ai aucune idée". Voilà son bateau désormais un peu handicapé. "Heureusement, la remontée de l'Atlantique se fait en tribord amure [quand le vent vient de tribord et que le bateau s'appuie sur le foil bâbord] et que l'autre foil est intact. Ça veut dire que sur bâbord amure je vais perdre aux alentours de 30% de vitesse", explique-t-il, "tellement déçu".

Sébastien Simon avait regagné quelques milles nautiques sur le leader Charlie Dalin et pointe désormais à 252,5 milles d'écart. Leurs poursuivants accusent un retard plus important : 515,4 milles pour Yoann Richomme (Paprec-Arkea) et 613,1 milles pour Thomas Ruyant (Vulnerable).