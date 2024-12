Vendée Globe : Charlie Dalin double son avance sur son premier poursuivant... Suivez la position des bateaux en direct

À l'avant d'une tempête, poussé par des rafales de 80 km/h, Charlie Dalin (Macif) continue de creuser l'écart en tête du Vendée Globe, avec près de 200 milles nautiques sur Sébastien Simon (Groupe Dubreuil) au pointage de 7h, vendredi 6 décembre. Les deux skippeurs filent plein Est vers l'Australie et le cap Leeuwin.

Après avoir laissé les îles Kerguelen (archipel dans les Terres australes et antarctiques françaises) derrière lui, Charlie Dalin navigue à la limite de la Zone d'Exclusion Antarctique et des 50e hurlants, composant avec un vaste système dépressionnaire et des vagues avoisinant les cinq mètres.

Sébastien Simon, longtemps accroché au leader, ne cesse de perdre du temps ces derniers jours. Passé de l’autre côté du système dépressionnaire, en arrière de son centre, il ne bénéficie donc plus des mêmes conditions que Charlie Dalin. "J’essaie d’être précautionneux du bateau ce qui m’a quand même poussé à ralentir un peu, a admis Sébastien Simon. Je me suis fait un peu bouffer par l’œil de la dépression qui m’a bloqué pendant presque deux heures, c’était très étonnant, j’avais jamais eu cette expérience-là. Le vent a commencé à revenir avec l’arrière de la dépression, je commence à avoir une mer assez forte, assez croisée, et surtout un vent très froid, très dense et très rafaleux."

Derrière ce duo, le trou est fait avec Yoann Richomme (Paprec Arkéa), qui pointe à plus de 500 mn et mène un groupe ayant opté pour une voie nettement plus septentrionale, autour de 40 degrés de latitude. Outre Richomme, ce groupe de concurrents, composé de Thomas Ruyant (Vulnerable), Jérémie Beyou (Charal) et Nicolas Lunven (Holcim-PRB), est sur une trajectoire sud-est qui va le rapprocher du même vaste système dépressionnaire que les deux skippeurs de tête.