Vendée Globe : "A aucun moment je n'ai douté qu'on allait me retrouver" : Kevin Escoffier raconte les 12 heures sur son radeau, après son naufrage

Le naufragé Kevin Escoffier est revenu dimanche 6 décembre à l'antenne de franceinfo sur les heures qui ont suivi son naufrage, au large de l'Océan Indien, lundi 30 novembre.

"L'eau est montée tellement vite que je n'ai pas pu prendre le grab bag dans lequel j'avais tous mes moyens de communication et de secours et je me suis retrouvé sur le radeau avec seulement deux balises", raconte le skipper qui a été repêché par Jean le Cam 12 heures plus tard. "Ça m'a fait du bien de discuter avec lui", confie Kevin Escoffier. Après quelques jours de cohabitation avec son sauveur, Kevin Escoffier a été récupéré la nuit dernière par une frégate de la Marine Nationale Nivôse . "Le skipper de PRB s'est d'abord jeté à l'eau avant d'être récupéré à bord d'un semi-rigide de la Marine Nationale (...) puis a été accueilli par l'équipage du Nivôse", précise l'équipe d'Escoffier.