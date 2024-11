Vendée Globe 2024 : Yoann Richomme reste en tête d'un classement très resserré après avoir passé Madère... Suivez la position des skippeurs en direct

"La flotte a un niveau très relevé et ça se voit !" Yoann Richomme, le skippeur de Paprec-Arkéa, même s'il mène toujours la course, voit ses poursuivants se rapprocher ces dernières heures. Au pointage de 7 heures, jeudi 14 novembre, ils étaient six à se tenir en 25 milles nautiques (environ 46 kilomètres) en tête de la flotte. Les bateaux se rapprochent désormais des Canaries, où le vent s'annonce très calme.

Jusque-là, les skippeurs avaient bénéficié d'un vent soutenu pour descendre jusqu'à Madère, qui s'est ensuite calmé, ce qui favorise les rapprochements, comme celui de Jérémie Beyou (Charal), désormais troisième, derrière Charlie Dalin (Macif). "Le début de course a été très intense : pas beaucoup de temps morts, voire pas du tout, avec un vent très instable, raconte le nouveau venu sur le podium. On a pu dormir un petit peu en début de ce bord, jusqu’à une petite centaine de milles de Madère, et après tout a commencé à se compliquer de nouveau. Il y a tout une masse nuageuse qui bloque, donc on n’a pas beaucoup dormi. Les premiers se sont un peu arrêtés, j’espère que, nous, on va passer !", explique-t-il sur le site officiel du Vendée Globe.

Avec un vent aléatoire, les concurrents ne sont pas à l'abri d'avaries. Et si le destin a souri à Thomas Ruyant (Vulnerable), remonté en 4e position malgré une voie d'eau dans son bateau, Maxime Sorel (V and B - Monbana - Mayenne) ne peut pas en dire autant. Touché à la cheville, il connaît en plus un problème de hook (le système permettant de bloquer la voile une fois hissée à la position souhaitée avec un crochet), et se déroute donc vers Madère. Samantha Davies (Initiatives-Coeur) a, elle, prévenu la direction de course que si elle n'avançait plus, ce n'était pas à cause d'une avarie, mais parce qu'il n'y avait pas de vent. Elle pointe en 17e position.