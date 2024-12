Vendée Globe 2024 : Yoann Richomme et Charlie Dalin se relaient en tête de la flotte... Suivez la position des skippeurs en direct

Les deux skippers ont affiché une vitesse moyenne de plus de 20 nœuds sur les dernières 24 heures, avec des pointes à 24, et se préparent à affronter une nouvelle dépression.

Yoann Richomme (Paprec Arkéa) et Charlie Dalin (Macif Santé Prévoyance), avec une route très au sud de l'océan Indien, se sont relayés ces dernières heures en tête de la 10e édition du Vendée Globe. Dimanche 1er décembre, lors du pointage de 7 heures, c'est toujours le premier cité, aux commandes la veille après avoir dépassé le cap de Bonne-Espérance, qui menait la barque et devançait le second de 5 petits milles nautiques (nm).

"C'est drôle et assez incroyable d'être bord à bord comme ça, au milieu de nulle part. On se retrouve comme à l'époque du Figaro même si on a déjà vécu ça en Imoca puisque l'année dernière on avait terminé premier et deuxième de la Fastnet Race avec cinq minutes d'écart", a rappelé Charlie Dalin. "Il reste la journée d'aujourd'hui [dimanche] pour réfléchir à la manière dont on va gérer cette dépression qui arrive", a expliqué le skipper de Macif en approche des îles Marion et Prince Edward.

Très légèrement plus au nord, Sébastien Simon (Groupe Dubreuil) complète le podium provisoire à moins de 35 nm du leader, avec une trentaine de milles d'avance sur Thomas Ruyant (Vulnerable). Le reste de la flotte, qui s'étire désormais sur plus de 4 000 nm, a globalement perdu du terrain sur ce quatuor au cours de la nuit et seuls les neuf premiers naviguent dans l'Indien. Samantha Davies (Initiative-Coeur), 10e à plus de 1000 nm désormais, n'a pas encore franchi le cap de Bonne-Espérance.