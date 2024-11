Vendée Globe 2024 : Yoann Richomme a repris la tête à l'entrée de l'océan Indien... Suivez la position des skippeurs en direct

Changement de leader sur le Vendée Globe. Après une semaine, ou presque, de domination de Charlie Dalin (Macif), qui a fait voler en éclats le record d'Alex Thompson pour rallier le cap de Bonne-Espérance depuis l'équateur en le rabottant de près de 21 heures, c'est Yoann Richomme (Paprec Arkéa) qui mène désormais la flotte, samedi 30 novembre au pointage de 7 heures. Quatrième au pointage de 19 heurs la veille, la Fréjusien a parfaitement abordé le passage de l'Atlantique à l'Indien.

Une transition moins réussie par Charlie Dalin et Thomas Ruyant (Vulnerable), désormais 3e et 4e, derrière Yoann Richomme donc et Sébastien Simon (Groupe Dubreuil). "Charlie et Thomas ont mis presque exactement le double de temps que les deux autres pour couvrir la distance - 6h30 pour le plus lent contre 3h47 pour le plus rapide. Tous ont franchi la longitude du cap des Aiguilles en l’espace de seulement 37 minutes, entre 23h14 et 23h56", illustre Hubert Lemonnier, le directeur de course.

Les quatre bateaux de tête sont donc dans un mouchoir de poche au moment de se lancer dans les mers du sud, au bord de la zone d'exclusion arctique. Un "tronçon propice à la vitesse", selon les mots de Thomas Ruyant au site de l'organisation, alors que les nerfs ont déjà été mis à rude épreuve après une traversée de l'Atlantique sud record. "Le rythme est assez effréné. La proximité des bateaux fait aussi que personne n’a envie de lâcher. C’est intense mais assez usant aussi", ajoute-t-il.

Derrière, Jérémie Beyou (Charal), 5e à 132 miles nautiques (nm) de la tête, s'accroche pour ne pas être largué mais a perdu du terrain après avoir pointé à 107 nm à 23 heures vendredi. Nicolas Lunven (Holcim - PRB) et Sam Goodchild (Vulnerable) sont les deux autres skippeurs à avoir également franchi le cap de Bonne-Espérance, en attendant le vainqueur sortant Yannick Bestaven (Maître Coq) et Paul Meilhat (Biotherm).