Vendée Globe 2024 : Yoann Richomme a pris les devants au classement, les premiers au coude à coude... Suivez la position des skippeurs en direct

Après des conditions virulentes au passage du cap Finisterre, des conditions "idylliques", selon Nicolas Lunven (Holcim-PRB), pour longer les côtes portugaises. Yoann Richomme (Paprec Arkéa) en a profité pour prendre la tête de la course à l'aube, mercredi 13 novembre, mais ses poursuivants Charlie Dalin (Macif) et Sam Goodchimd (Vulnerable) sont très proches. Les trois premiers se tiennent en 15 milles nautiques (environ 28 kilomètres).

Dans la journée de mardi, au passage du cap Finisterre, certains concurrents ont tout de même subi les conditions dantesques, qui ont provoqué quelques petites avaries. C'est par exemple le cas de Thomas Ruyant (Vulnerable), l'un des favoris, qui doit se débattre avec une voie d'eau à l'avant de son bateau. Les skippeurs, qui n'ont pas pu beaucoup se reposer dans ces conditions, ressentent déjà de la fatigue, comme le Japonais Kojiro Shiraishi (DMG Mori Global One), qui se dit "épuisé" après avoir dû lutter contre "des vagues de quatre mètres".

Choix stratégique payant pour Richomme

Heureusement pour la flotte du Vendée Globe, les conditions se sont nettement améliorées le long des côtes portugaises dans la journée et la nuit, avec un vent soutenu qui les porte vers les côtes nord-africaines. Yoann Richomme a fait le choix d'une trajectoire plus à l'ouest, à l'écart des côtes, qui s'est avérée payante puisqu'il a pris la tête de la course. Au contraire, le dernier vainqueur du Vendée Globe, Yannick Bestaven (Maître Coq) a pris une trajectoire beaucoup plus proche du Portugal et du DST (dispositif de séparation du trafic) et a reculé jusqu'à la 10e place.

Les skippeurs prennent désormais la direction des Canaries, où le vent devrait se calmer puisque les prévisions annoncent moins de 7 nœuds entre les Canaries et le Cap-Vert.